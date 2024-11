Motorrad-WM-Saisonfinale wird wegen der Unwetter in Spanien verlegt

The show must go on.

Nein, nicht immer. Auch nicht in der MotoGP. Zwei Sprintrennen und zwei normale Grands Prix sind in dieser Saison noch ausständig, Weltmeister Francesco Bagnaia und WM-Leader Jorge Martin brausen um den Titel.

An diesem Wochenende gastiert der Motorrad-Tross in Malaysia, doch die Fahrer waren längst in Gedanken schon beim Saisonfinale, das in zwei Wochen in Valencia hätte steigen sollen.