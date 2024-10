Nach 4 Jahren Dopingsperre: MotoGP-Comeback von Iannone in Malaysia

© APA/ERWIN SCHERIAUAndrea Iannone startet als Erster in den MotoGP in Spielberg.

An diesem Wochenende gibt Andrea Iannone in Malaysia sein Comeback in der MotoGP. Der Italiener fährt für das Ducati-Team von Valentino Rossi.