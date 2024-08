MotoGP in Spielberg: Sprint-Champ Jorge Martin machte einen Umweg, Bagnaia gewann

13 Siege hatte „Mr. Samstag“ Jorge Martin in dieser Saison in den Sprintrennen schon gewonnen, der 14. Triumph wäre in Spielberg serviert gewesen, wenn, ja wenn er sich nicht vor der Schikane verbremst und einen Abschneider genommen hätte. So musste er mit einer Long-Lap-Penalty einen Umweg nehmen und sich nur mit Rang zwei begnügen.

Hinter seinem großen Kontrahenten in der Weltmeisterschaft, dem regierenden Weltmeister Francesco Bagnaia, der dieses Geschenk dankend annahm. Zwischen dem dominanten Duo brauste Marc Marquez in Richtung Platz zwei, rutschte aber wenige Runden vor dem Ende übers Vorderrad in das Kiesbett. Es war der mittlerweile 16. Sturz des einstigen Serien-Weltmeisters in dieser Saison.