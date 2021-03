Mick Schumacher: Kein Jahrhunderttalent, aber ein Versprechen

Am Ende der Saison soll das Konstrukt Schumacher/Haas besser sein als am Anfang. Ein klug gewähltes Ziel, das der Vater nicht besser hätte formulieren können. Michael Schumacher hat es verstanden, Mensch und Maschine in der Formel 1 als Einheit zu sehen – ohne dabei die eigene Leistung zu schmälern.

„Ich weiß, was ich zu tun habe, um schnell zu sein“, betont Mick Schumacher. Die Anpassungsfähigkeit hat ihn schon in den Nachwuchsklassen ausgezeichnet. Die wird auch in der Königsklasse nötig sein, will er den oft schwer zu steuernden Haas-Boliden ins Mittelfeld bewegen.

Der amerikanische Rennstall mit russischem Geld (kein Witz!) dient im Idealfall als Sprungbrett. Landen soll Mick Schumacher irgendwann im Ferrari. Zu der Scuderia pflegt der 21-Jährige „eine sehr emotionale Bindung“. Die Italiener haben seine junge Karriere maßgebend mitgestaltet. Der Name Mick Schumacher war da längst auch in den Ergebnislisten zu finden.