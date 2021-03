Bereits am ersten Formel-1-Tag strauchelt Mercedes

32,4 Kilometer weit, in etwa von der Wiener Stadtgrenze bis nach Baden, schaffte es das Weltmeisterteam von Mercedes am ersten Testvormittag der Formel 1. Sechs volle Runden in vier Stunden legte Valtteri Bottas in seinem W12 am Freitag in Bahrain zurück. Um es klarzustellen: Das klingt nicht nur nach wenig. Für einen Rennstall, der vor dem ersten Grand Prix Daten dank Kilometern sammeln muss, ist das ein Desaster.

Und so kam es dann auch, dass die interessierte Fangemeinde zwar nicht schadenfroh reagierte, aber doch zumindest ein wenig erleichtert. Das große Rennen um den WM-Titel 2021 ist womöglich doch noch nicht gelaufen, bevor die Rennwagen am 28. März in Bahrain das erste Mal in der Startaufstellung für einen Grand Prix die Positionen beziehen.