Formel 1 2021: Neue Gesichter, neue Namen, alte Favoriten

Welche Fahrer sind erstmals dabei?

Das Red-Bull-Schwesterteam Alpha Tauri gibt dem 20-jährigen Japaner Yuki Tsunoda eine Chance. Haas setzt gleich auf zwei Neulinge: Weltmeister-Sohn Mick Schumacher (21) ist der Star, Nikita Masepin der böse Bube. Der 21-jährige Russe geriet schon vor seinem ersten Rennen in die Kritik, weil er auf seinem Instagram-Kanal ein Video postete, in dem er einer Frau in den Ausschnitt griff.