Lewis Hamilton zu Diversität: „Jetzt müssen Taten folgen“

Sieben Mal in Serie hat Mercedes in der Formel 1 sowohl die Fahrer-WM als auch jene der Konstrukteure gewonnen. Wenn das Weltmeisterteam sein neues Auto vorstellt, ist das auch in Corona-Zeiten ein großes Theater.

Am Dienstagvormittag präsentierte das Team erste Entwürfe des neuen W12, dann folgten ein Tweet von Valtteri Bottas und die ersten Fotos auf Instagram. Zu Mittag kam die Presseaussendung per Mail, danach konnte der Videostream der Präsentation verfolgt werden – mit vielen schönen Worten der Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas sowie von Teamchef Toto Wolff. Danach durften eingeladene Journalisten noch den drei Zoom-Meetings mit Wolff (100 Teilnehmer), Bottas (64) und Hamilton (114) beiwohnen.