Mercedes-Boss Wolff zum WM-Drama: "Werden nie darüber hinwegkommen"

Am Donnerstagabend bekommt Max Verstappen im Rahmen der Gala des Welt-Automobilverbandes den WM-Pokal der Formel 1 überreicht. Und der Niederländer darf ihn auch behalten.

Dass dem so ist, war erst kurz zuvor gesichert gewesen. Am Vormittag hatte Rivale Mercedes in einer Aussendung mitgeteilt, gegen den erstinstanzlich abgelehnten Protest zum Ausgang des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi nicht zu berufen. Aufatmen in der Branche.