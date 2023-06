Spielberg-Favorit Verstappen: "Das Wetter schaut unberechenbar aus"

Die Verfolger

Sergio Pérez war zuletzt nicht siegfähig. Sollte Verstappen ein Problem haben, ist die Konkurrenz zur Stelle. „Es geht in die richtige Richtung“, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Wir kommen voran. In Österreich sollte der W14 besser funktionieren als in Kanada, aber wir werden nichts als selbstverständlich ansehen. Fernando Alonso stand bei sechs von acht Rennen auf dem Podium und „hatte noch nie so viel Vertrauen in ein Projekt“ wie in jenes von Aston Martin.