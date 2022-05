Verstappen gewinnt Premiere in Miami und macht Druck auf Leclerc

Als dritte Kraft hinter Ferrari und Red Bull etablierte sich endgültig Mercedes. Die Weltmeistermannschaft hat in Miami augenscheinlich einen Schritt nach vorne gemacht und den zu Saisonbeginn anfälligen Rennwagen entscheidend weiterentwickelt. George Russell wurde unmittelbar vor Lewis Hamilton Fünfter.

Bis zur heißen Schlussphase blieb der erste Auftritt der Formel 1 in Miami sportlich aber doch etwas hinter den Erwartungen. Überholmanöver waren auf dem verwinkelten Stadtkurs rund um das Hard-Rock-Stadion Mangelware.

Favoritinnensiege gab es in Miami auch zum Auftakt der Frauen-Rennklasse „W Series“: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag setzte sich Jamie Chadwick durch. Die Britin hatte auch die vergangenen beiden Meisterschaften für sich entschieden. Auch in der „W Series“ geht es in zwei Wochen in Barcelona weiter.