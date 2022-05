Promi-Auflauf in Miami: Warum die Formel 1 in den USA derart boomt

An Meereswasser mangelt es in Miami an der Atlantikküste wahrlich nicht. Und dennoch wurde dieser Tage in der glitzernden Millionenmetropole im Südosten der Vereinigten Staaten ordentlich gekünstelt. Damit bei der Formel-1-Premiere am Sonntag (21.30 Uhr MESZ) auch im Stadtinneren Miami-Beach-Stimmung aufkommt, wurde in Streckennähe extra ein Yacht-Hafen errichtet – und zwar mit blauer Kunststofffolie.