"Kindisch"? Formel-1-Star Vettel mit Unterhosen-Protest in Miami

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende erstmals in Miami, doch abseits des Sportlichen sorgen neue Regeln der FIA für Ärger bei den Piloten. So wurden die Maßnahmen verschärft, künftig dürfen etwa weder Schmuck (und damit auch Ringe oder Piercings) noch private Unterwäsche im Auto getragen werden.

Das stößt etwa Rekordweltmeister Lewis Hamilton, aber auch Sebastian Vettel sauer auf. "Das ist ein Rückschritt für unseren Sport. Es ist so eine Kleinigkeit, völlig unnötig", sagte der Hamilton am Freitag vor dem Grand Prix in Miami. Er habe sich deshalb auch an Weltverbandschef Mohammed bin Sulayem gewendet. Vorerst gibt es eine Ausnahmegenehmigung für den Piloten.