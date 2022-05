Piercings oder Unterwäsche: Was die Formel-1-Stars (nicht) tragen dürfen

Die Regelhüter der Formel 1 verschärfen das Vorgehen gegen das Tragen von Schmuck und privater Unterwäsche im Cockpit. Ab dem Miami-Wochenende müssen die Teams auch in offiziellen Dokumenten versichern, dass ihre Piloten die Bestimmungen einhalten. Renndirektor Niels Wittich informierte die Rennställe vor dem Grand Prix in Florida über die neue Maßnahme und kündigte Stichproben an.