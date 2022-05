Formel 1 in Miami: Für Superstar Hamilton spricht nur die Statistik

Die meisten Rennen (20 an der Zahl) wurden in Watkins Glen im Bundestaat New York gefahren, gefolgt von Indianapolis (19). Erstmals überhaupt macht der Formel-1-Zirkus sogar zwei Mal in einem Jahr in den USA Halt: Auf den Großen Preis von Miami folgt Ende Oktober auch noch das Rennen in Austin (Texas). Und: 2023 kehrt man zudem nach Las Vegas zurück. Der US-Boom der Formel 1 in den letzten Jahren spiegelt sich also auch im Renn-Kalender wieder.