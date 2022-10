Max Verstappen gewinnt - doch der Titel ist noch nicht fixiert

Max Verstappen hat beim Grand Prix in Suzuka alles richtig gemacht. Der Niederländer fuhr einmal mehr ein fehlerfreies Rennen und gewann auf nasser Strecke souverän vor Charles Leclerc und Sergio Pérez.

Dennoch ist der 25-Jährige rechnerisch noch nicht Weltmeister. Da das Rennen in Japan wetterbedingt nicht über die volle Rundenzahl ging, wurden auch nicht die vollen Punkte für die WM-Wertung vergeben. Den Titel wird Verstappen vermutlich in zwei Wochen beim Großen Preis der USA fixieren können.

Regenchaos

Die wetterfesten Fans an der Rennstrecke und die Frühaufsteher vor den TV-Geräten in Europa mussten viel Geduld haben an diesem Sonntag. Bei starkem Regen kam es schon in der ersten Runde zu vielen Zwischenfällen. Für Sainz und Albon war der Grand Prix rasch vorbei. Pierre Gasly hatte eine Schrecksekunde, als er mit 250 km/h fast in einen Bergekran gekracht wäre, der bereits auf der Strecke war.

Der Grand Prix wurde abgebrochen. Lange Zeit sah es danach aus, als würden die Fans gar kein Rennen mehr sehen.

Doch nach einer Unterbrechung von 2:15 Stunden ging es hinter dem Safety-Car wieder auf die Strecke. Als das Rennen freigegeben wurde, wechselten die Fahrer rasch von den Regenreifen auf die Intermediates, kurz lag in diesem Chaos sogar Mick Schumacher in Führung.

Bald waren die Positionen wieder bezogen, Verstappen führte vor Leclerc. Unaufhaltsam zog der Niederländer davon, dahinter kämpfte der Monegasse gegen Sergio Pérez um den zweiten Platz. Am Ende konnte er sich hauchdünn durchsetzen.