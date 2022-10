Schockmoment beim Japan-Rennen: Gasly rast fast in Bergekran

Erbost erschien Gasly bei der Rennleitung. Diese allerdings gab später bekannt, dass der Franzose mit etwa 250 km/h unterwegs war, obwohl bereits die Rote Flagge geschwenkt wurde. Das heißt, dass das Rennen abgebrochen war.

Der Vorfall sollte nach dem Grand Prix von Japan untersucht werden.

Jedenfalls wurden Erinnerungen wach an Jules Bianchi. Der Franzose war vor acht Jahren ebenfalls bei Regen in Suzuka in das Heck eines Bergekrans gekracht. Monate später erlag er seinen schweren Kopfverletzungen.