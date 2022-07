Verstappen gewinnt den ersten Sprint der Formel 1 in Spielberg

Viel diskutiert wurde zu Beginn der Saison 2021 über die Sinnhaftigkeit von Sprintrennen. Sie würden die Bedeutung eines Qualifyings verwässern, monierten traditionsbewusste Fans und die Autos würden aus Angst vor einem Ausfall nur hintereinander herfahren. Ein Jahr später wurden die Regeln angepasst, für einen Sieg im Sprintrennen gibt es acht Punkte (statt zuvor nur drei) und die Poleposition für den Grand Prix am Sonntag.

Die Zuschauer in Spielberg hatten am Samstag jedenfalls ihren Spaß am ersten Sprintrennen der Geschichte in Österreich und auch Fernando Alonso sagte vor dem Rennen: „Ich bin ein Fan von diesem neuen Format.“ Gestern allerdings hatte der Spanier nichts vom Rennen, er schaffte es mit dem Alpine wegen eins Defekts nicht einmal in die Aufwärmrunde.