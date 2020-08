Homosexualität in der Formel 1: "Ein Pilot nannte mich fette Schwuchtel"

Auch Lewis Hamilton hatte stets mit Ausgrenzung zu kämpfen. Haben Sie beide darin eine Gemeinsamkeit erkannt?

Ich kann mich an eine Unterhaltung mit ihm erinnern in einem Flugzeug. Er fragte mich: Wie oft kommt dir der Satz „Ich bin ein weißer Mann“ in den Sinn? Ich antwortete: Niemals, Lewis. Aber an den Satz „Ich bin schwul“ denke ich täglich. Er erwiderte: Genauso geht es mir mit „Ich bin schwarz“. Und genau das ist nun der spannende Teil an der Black-Lives-Matter-Bewegung.

Was meinen Sie damit?

Einige Leuten kritisieren, dass nicht nur schwarze Leben zählen, sondern jedes Leben. Das stimmt natürlich. Aber der Grund, warum wir auf die Leben der Schwarzen derzeit besonders hinweisen, ist, dass es nicht immer für alle klar ist, dass schwarze und weiße Leben gleich viel wert sind.

War immer schon abzusehen, dass Hamilton ein politischer Athlet ist?

Lewis kam mit 13 zu McLaren, nur die wenigsten sind in diesem Alter wortgewaltig in Sachen Politik. Nun ist er 35 und ein gemachter Mann in der Formel 1. Er hat sich einen Status erarbeitet und natürlich erkenne ich eine Veränderung. Wir alle verändern uns, hoffentlich. Wenn man sich Fotos von Lewis ansieht, als er 2007 in die Formel 1 gekommen ist, sieht man einen glatten, jungen Mann mit kurzem Haar und perfekt rasiertem Gesicht. Genau so wie es Ron Dennis, der damalige McLaren-Boss, gern gesehen hatte und auch genau so, wie ein Formel-1-Fahrer in den Augen vieler auszusehen hatte. Aber nun hat Lewis Wege gefunden, um sich auszudrücken. Er hat sich entwickelt, und zwar in eine gute Richtung.