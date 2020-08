Nächstes Debakel in Spa? Ferrari lahmt 1000. Rennen entgegen

Haug kam dabei zu einer weiteren Feststellung: "Es ist nicht vermessen zu behaupten, dass Ferrari außerhalb der Schumacher-Ära und nach der Niki-Lauda-Ära in den 70er Jahren nicht so wahnsinnig viel gerissen hat." Bevor der deutsche Rekordmann Michael Schumacher von 2000 bis 2004 mit Ferrari durchgehend dominierte, hatte die Scuderia 21 Jahre keinen Fahrertitel geholt - 1979 war dies vor Schumacher zuletzt dem Südafrikaner Jody Scheckter gelungen. Die Bilanz in den 40 Jahren danach: Sechs Fahrertitel.

Hamilton erster Sieganwärter

Nur zum Vergleich: Mercedes gewann die Fahrer-Weltmeisterschaft sechsmal in den vergangenen sechs Jahren. Der siebente Streich dürfte in diesem Jahr durch Superstar Lewis Hamilton folgen. Angesichts seiner Topform ist der vierfache Saisonsieger, der schon dreimal in Spa gewonnen hat und in der WM 37 Punkte vor Red-Bull-Hoffnung Max Verstappen an der Spitze liegt, auch in Spa erster Sieganwärter. Und auch die kräftige Power Unit seines Mercedes sollte den 88-maligen Grand-Prix-Gewinner und sechsfachen Weltmeister auf dem 7,004 Kilometer Ardennenkurs begünstigen.