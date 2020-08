Formel 1: Hamilton fehlt nur mehr wenig auf Schumachers Rekord

In der Heimat von Ferrari kann Lewis Hamilton den Siegrekord von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher einstellen. Mercedes gelingt, was die Scuderia nicht schafft: aus Fehlern schnellstmöglich zu lernen. Und Hamilton macht manches fast ein bisschen sprachlos. "Ich weiß nicht wirklich, was ich zu diesen Dingen sagen soll", bekundete Hamilton nach seinem 88. Grand-Prix-Sieg am Sonntag.

Die Formel 1 twitterte umgehend ein Video mit Michael Schumacher. "Er ist ein sehr talentierter Fahrer", sagte der Deutsche in dem Interview eines britischen Senders vor der Saison 2007. Schumacher war damals zum ersten Mal in PS-Pension. Über wen er sprach? Lewis Hamilton. Der Brite startete seinerzeit seine Karriere in der "Königsklasse" des Motorsports. Am Ende dieses Jahres wird dieser Hamilton aller Voraussicht nach Schumacher als erfolgreichsten Piloten in der Geschichte der Formel 1 abgelöst haben.