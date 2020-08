Wird dieses Mädchen einmal in der Formel 1 fahren?

Noch immer sind Frauen eine Seltenheit in der Männerdomäne Motorsport. Eine der schnellsten Damen war Jutta Kleinschmidt. Die Deutsche holte im Jahr 2001 bei der Rallye Dakar sensationell den Gesamtsieg bei den Autofahrern. Laia Sanz (ESP) belegte in der Motorrad-Wertung im Jahr 2015 Rang neun – Bestwert für eine Frau. Zwei Frauen holten in der Motorrad-WM schon Punkte: Katja Poensgen (GER) wurde 2001 in Mugello 14. in der damaligen 250er-Klasse. Im Jahr 2013 holte die Spanierin Ana Carrasco neun Punkte in der Moto3.

Michele Mouton gewann 1981 mit ihrem Audi Quattro die Rallye San Remo. 1982 holte sie drei weitere Siege und unterlag in der Fahrerwertung knapp gegen Walter Röhrl. Lella Lombardi ist bis heute die einzige Frau, die in der Formel 1 einen (halben) Punkt holte: 1975 im Abbruchrennen von Spanien belegte sie in einem March-Ford Rang sechs. Insgesamt kam sie auf zwölf Starts in der Formel 1.

Die Schottin Susie Wolff, die Ehefrau von Toto Wolff, fuhr 2006 bis 2012 in der DTM. Danach ging sie als Testfahrerin in die Formel 1. Und die Deutsche Ellen Lohr gewann als bisher einzige Frau 1992 in Hockenheim einen Lauf der DTM.

Maria de Villota schaffte es über die Formel 3 bis zu einem Testfahrvertrag in der Formel 1. 2012 kam es zu einem schweren Unfall, bei Geradeaus-Tests fuhr die Spanierin in die Ladeklappe eins LKW und verlor dabei ein Auge. Sie Starb im Oktober 2012 nach einer Hirnblutung. Sophia Flörsch ist aktuell Deutschlands schnellste Rennfahrerin. Berühmt wurde sie aber durch einen Crash: 2018 flog sie in Macau mit 276 km/h durch einen Fangzaun. Sie erlitt mehrere Wirbelbrüche, aber keine bleibenden Verletzungen.