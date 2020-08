Der Versuch, Mercedes in der Formel 1 zu bremsen

Platz zwei und drei klingt nicht unbedingt nach Niederlage. Doch für Mercedes fühlte sich das Ergebnis von Silverstone fast wie ein Debakel an. Denn Sieger Max Verstappen war vor einer Woche im Red Bull der klar schnellste Mann auf der Strecke, Mercedes hatte bei den hohen Temperaturen große Probleme mit den Reifen.

„Red Bull hat uns fair und klar geschlagen, davor müssen wir den Hut ziehen“, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.10) in Montmeló bei Barcelona, bei dem zumindest die Asphalttemperatur wieder sehr hoch sein wird. „Jetzt liegt es an uns, dass wir uns da anpassen.“

Angepasst hat der Weltverband die Regeln für das Qualifying. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya dürfen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zum letzten Mal den „Party Modus“ einsetzen. Diese Motoreinstellung brachte Mercedes immer ein paar zusätzliche PS, 99 von 128 möglichen Polepositions holte man seit Wiedereinführung der Turbomotoren im Jahr 2014. Die 100. könnte es am Samstag (ab 15.00) werden. Ab dem nächsten Rennen in Belgien am 30. August wird diese Motoreneinstellung verboten. Hamilton glaubt aber nicht, „dass sie damit das Ergebnis erzielen, das sie haben wollten.“ Auch Silverstone-Sieger Verstappen sagt: „Die neue Regel wird den Abstand zu Mercedes nicht komplett aus der Welt schaffen. Aber dass Regeln während der Saison angepasst werden, finde ich gut. Das war immer schon so, auch als Red Bull die Formel 1 dominiert hat.“