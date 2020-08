Formel 1: Wolffs Zukunft bei Mercedes ist weiter offen

Teamchef Toto Wolff lässt seine genaue künftige Rolle beim deutschen Formel-1-Werksteam Mercedes noch offen. Der Wiener hat die "Silberpfeile" seit seiner Übernahme des Posten als Motorsportchef im Jänner 2013 zum erfolgreichsten Rennstall der Hybrid-Ära gemacht. "Es gibt keine Gründe, nicht mit Mercedes weiterzumachen, und wir werden sehen, in welcher Rolle", sagte Wolff am Freitag in Montmelo.