Red Bull schreibt die Teamwertung ab und konzentriert sich auf Verstappen

Esoterik ist nichts für Max Verstappen. Deshalb reagierte der viermalige Weltmeister erstmal etwas reserviert auf eine Frage nach der Atmosphäre im Formel-1-Titelkampf. „Die Stimmung? Die Stimmung ist bestens“, entgegnete der Red-Bull-Pilot nach seiner Weltklasse-Vorstellung in Suzuka . Aber steuert die Königsklasse des Motorsports nicht gerade auf einen Dreikampf um die WM-Krone hin? Verstappen gegen die McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri? „Die Saison ist echt noch lang“, erinnerte der Niederländer. „Eine Menge kann passieren, nicht wahr? Wichtig ist, dass du einfach versuchst, das Maximum herauszuholen. Das ist das Einzige, was du kontrollieren kannst.“

Die Formel 1 ist eine gnadenlose Zeitenjagd. Am Ende geht es aber auch um anderes: Wer hat seinen Wagen im Griff? Wer kann seine Gegner, wer kann gar ein Rennen kontrollieren? Der Grand Prix von Japan war ein Lehrstück in Sachen Verstappen'scher Steuerkunst. Sein Red Bull hat längst nicht mehr die Qualitäten aus den Dominanzjahren 2022 und 2023. Dafür ist da ein Fahrer, der beweist, wie ein Mensch Schwächen einer Maschine kaschieren kann. „Er ist der Mr. Motivator für uns“, schwärmte Teamchef Christian Horner .

Norris, der Rasenmäher

„Wir haben einen kleinen Vorteil“, räumte eher untertreibend Piastri ein, der in Japan trotz höheren Tempos von seinem Kommandostand nicht die Erlaubnis bekam, Teamkollege Norris zu überholen, um Verstappen auf den letzten Kilometern vielleicht doch noch abzufangen. Das Wochenende habe mal wieder gezeigt, welche Auswirkung kleine Fehler haben. Norris leistete sich so einen in Japan - es war aber eigentlich ein großer, selbst wenn dieser ohne krasse Folgen blieb. Ausgangs der Boxengasse musste er eine Ausfahrt ins Gras unternehmen, weil er sonst nach einem Boxenstopp in den vor ihm fahrenden Verstappen gekracht wäre. „Ich glaube, das Gras war auf der rechten Seite nicht so gut geschnitten“, bemerkte der 64-malige Grand-Prix-Gewinner sarkastisch. „Ich glaube, Lando hat das auch gesehen und dafür gesorgt, dass es gut gestutzt wurde.“