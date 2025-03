Erster Fahrerwechsel in der Formel 1 schon nach zwei Rennen

Bei Red Bull Racing soll nach dem missglückten Start in die Formel-1-Weltmeisterschaft ein früher Fahrerwechsel beschlossene Sache sein. Laut Medienberichten wird der für die Racing Bulls fahrende Japaner Yuki Tsunoda den vor der Saison ins Hauptteam beförderten Liam Lawson ersetzen. Der Neuseeländer hat in den bisherigen zwei Grand Prix keinen Punkt angeschrieben. Tsunoda soll bei seinem Heim-Grand-Prix am 6. April in Suzuka schon Teamkollege von Weltmeister Max Verstappen sein.