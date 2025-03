Red Bull vor Fahrerwechsel: Ist Tsunoda wirklich schneller als Lawson?

Beim erfolgsverwöhnten Formel-1-Team von Red Bull kann man in der Chefetage nach den ersten beiden Grands Prix und dem ersten Sprintrennen nicht zufrieden sein. Vierfach-Weltmeister Max Verstappen fährt weiterhin überragend und fast fehlerfrei. Mehr als die Plätze zwei in Australien und vier in China waren für den Niederländer aber nicht möglich.

Abgesehen davon war offensichtlich, dass der Red Bull im Vergleich zum McLaren deutlich langsamer ist. Es scheint, dass auch Mercedes und Ferrari dem österreichischen Team überlegen ist.