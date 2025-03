Formel 1 2025: Die Termine, die Piloten und wo die Rennen übertragen werden

Sechs Fahrer starten am 16. März um 5.00 MEZ in Melbourne in ihre erste volle Saison in der Formel 1. Fünf Piloten haben das Team gewechselt. 24 Rennen stehen auf dem Kalender. Der Große Preis von Österreich in Spielberg wird am 29. Juni gestartet. Alle Rennen werden entweder im ORF oder auf ServusTV übertragen. Welcher Grand Prix in welchem TV-Sender zu verfolgen ist, sehen Sie hier: