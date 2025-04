Reaktionen auf den Sieg von Max Verstappen: „Monster“ und Motivator

Es hat schon aufregendere Rennen in der Formel 1 gegeben, als jenes in Japan. Auf der bei den Fahrern beliebten Strecke in Suzuka kamen die ersten sechs Autos in jener Reihenfolge ins Ziel, in der sie auch gestartet waren. Max Verstappen gewann demnach das Rennen bereits im Qualifying am Samstag vor den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri.