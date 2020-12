Der Formel-1-Star und seine Bewunderung für Greta Thunberg

Die Formel 1 und der Umweltschutz - das passt nicht nur auf den ersten Blick so gar nicht zueinander. Dementsprechend ungewohnt sind die deutlichen Worte von Sebastian Vettel, einem der Starpiloten der Königsklasse, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Wir sind zwar in erster Linie ein Unterhaltungsbetrieb. Aber es gibt Dinge, die nicht mehr in unsere Zeit passen", sagt der 33-jährige Deutsche, der zur neuen Saison von Ferrari zu Aston Martin wechselt.

Der vierfache Weltmeister vermisst die Vorreiterrolle seiner Hightech-Branche auf dem Gebiet der Technik und Technologie. "Erst 2022 wird ein Anteil von zehn Prozent Biosprit der zweiten Generation in der Formel 1 zur Pflicht. Der Anteil soll erst mit einem neuen Motorenreglement auf nur 30 Prozent steigen. Das wäre dann frühestens ab 2025/2026. Das finde ich sehr, sehr enttäuschend. Warum läuft die Formel 1 hinterher? Es bietet sich die große Chance, ihre Existenz authentisch zu sichern. Aber das wird ignoriert."