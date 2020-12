Schlechteste Saison seit 40 Jahren: Nun will Ferrari Platz drei

Ferrari hat sich nach Platz sechs in der Konstrukteurs-WM und damit der schlechtesten Formel-1-Saison seit 40 Jahren für nächstes Jahr erreichbare Ziele gesetzt. "Das Team war in den vergangenen Jahren in der Lage, Zweiter zu werden. "Ich denke also, dass der dritte Platz nicht völlig unmöglich ist", sagte Mattia Binotto. "Das sollte das Minimalziel sein", ergänzte der Teamchef der Scuderia.