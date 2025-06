Formel 1 in Spielberg: Solo für McLaren, Debakel für Red Bull

"Ich wurde getroffen. Bin raus. Idioten!", hörte man Max Verstappen über das Radio sagen. Er befand sich erst in der ersten Rennrunde des Grand Prix von Österreich . Und musste schon aus seinem Boliden wieder aussteigen. Und Kimi Antonelli hörte man über Funk: "Sorry für dieses Malheur!"

Nach dem Out der beiden suchte der Jungstar Antonelli gleich das Gespräch mit dem vierfachen Weltmeister Verstappen. Wo war der junge Mercedes-Pilot plötzlich hergekommen?

"Ich wollte nichts Blödes probieren", sagte er einige Minuten später. "Ich habe das Heck verloren. Es tut mir wirklich leid fürs Team." Auch bei Max Verstappen bat er für das übermütige Verhalten um Verzeihung: "Ich habe mich gleich bei Max entschuldigt. Es hat mir wirklich sehr leid getan."

300.000 Zuschauer waren laut Veranstalter am gesamten Rennwochenende an der Strecke, marginal weniger als im Vorjahr. Ein Großteil der Fans auf den Tribünen trug wie in Spielberg üblich Orange. Doch es waren nicht nur Shirts der „Orange Army“ von Max Verstappen zu sehen, sondern auffallend viele Fans in den papaya-orangen Trikots von McLaren.

Party vorbei

Für die niederländischen Fans war die Party blitzschnell vorbei. In Kurve drei der ersten Runde raste Kimi Antonelli mit dem Mercedes in den Red Bull von Verstappen. Für beide war der Grand Prix beendet, das Safety-Car kam raus. Für Verstappen war es der erste Ausfall nach 31 Ankünften in den Punkterängen.

Der Niederländer ist mit fünf Erfolgen weiterhin Rekordsieger auf der Heimatstrecke seines Rennstalls Red Bull. Sein Rückstand im WM-Klassement auf die beiden McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris dürfte nach dem Großen Preis von Österreich aber weiter anwachsen.

Für Verstappen war es so etwas wie ein Déjà-vu, denn schon 2017 war er in der ersten Runde des Österreich-Grand-Prix von einem Konkurrenten "abgeschossen" worden. Der Russe Daniil Kwjat im Toro Rosso hatte McLaren-Pilot Fernando Alonso getroffen, der wiederum Verstappen erwischte. Sowohl Alonso als auch Verstappen schieden damals aus.