Formel 1: Entscheidung über Zukunft des Österreich-Grand-Prix gefallen

Mark Mateschitz , der Eigentümer der Grand-Prix-Strecke in Spielberg und die Formel 1 "bekräftigen damit ihre Partnerschaft", hieß es in einer Aussendung.

Nachdem der Vertrag zwischen der Formel 1 und dem Red Bull Ring vor zwei Jahren bereits bis 2030 verlängert wurde, ist der Große Preis von Österreich nun bis 2041 fix im Kalender der Königsklasse des Motorsports verankert. Dies gaben die Veranstalter am Red Bull Ring am Sonntagvormittag bekannt.

Stefano Domenicali , der Präsident der Formel 1, wurde zitiert: „Der Österreich-Grand-Prix ist seit langem ein ganz besonderes Rennen für die Formel 1 und tief verwurzelt in der Geschichte des Sports. Deshalb ist es fantastisch, dass wir ihn langfristig gesichert haben. Durch die Vision und die Leidenschaft von Dietrich Mateschitz wurden dem Rennen Investitionen und die Aufmerksamkeit zuteil, die es zu einem außergewöhnlichen Event im Formel-1-Kalender gemacht haben. Jedes Jahr in die beeindruckenden steirischen Berge zurückzukehren ist ein Highlight und ein Erlebnis, das bei unseren Fahrern, den Teams und den Fans gleichermaßen unglaubliche Emotionen hervorruft und eine einzigartige Atmosphäre schafft."

Mateschitz will "Weg des Vaters fortführen"

Mark Mateschitz sagte: „Ich freue mich, dass die Formel 1 dem Red Bull Ring noch viele weitere Jahre erhalten bleibt. Es erfüllt mich mit Stolz, den Weg meines Vaters fortzuführen und die traditionsreiche Geschichte des Rennsports in der Steiermark und am Red Bull Ring zu erhalten – mit und vor allem für die Menschen in der Region. Die enge Verbundenheit Österreichs mit der Formel 1 ist eine ausgezeichnete Grundlage für unsere langfristige Partnerschaft. Gemeinsam wollen wir diese Geschichte für viele weitere Jahre erfolgreich fortführen.“