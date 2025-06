Formel 1 in Spielberg: Poleposition für Lando Norris

Fünf Mal in Serie stand zuletzt Max Verstappen beim Heimrennen von Red Bull auf der Poleposition. Diese Serie ist am Samstag in Spielberg gerissen, der vierfache Weltmeister aus den Niederlanden war diesmal ohne Chance.

Die Poleposition ging an Lando Norris. Am McLaren des Briten wurde eine neue Vorderrad-Aufhängung installiert - und der 25-Jährige scheint damit großes Vertrauen in seinen Boliden zu haben. Startplatz zwei holte überraschend Charles Leclerc (MON) im Ferrari vor WM-Leader Oscar Piastri (AUS) im zweiten McLaren, der seinen zweiten schnellen Versuch abgebrochen hat.

Das sagten die besten drei:

Lando Norris (1.): "Ich habe das getan, was ich geplant hatte. Ich bin sehr glücklich. Diesen Moment werde ich jetzt abspeichern, denn die Saison ist lang. Lang ist aber auch das Rennen morgen."

Charles Leclerc (2.): "Das Team hat sich gesteigert. Wir haben neue Teile bekommen. Ich bin mit der Runde zufrieden, und ich glaube, dass wir im Rennen zulegen können. Gratulation an Lando, er muss eine tolle Runde erwischt haben. Aber morgen werde ich versuchen, ihm das Leben schwer zu machen."

Oscar Piastri (3.): "Gasly hat sich vor mir gedreht, damit war meine Runde kaputt. Ich hätte leicht in die erste Reihe kommen können. Manchmal läuft es einfach nicht ... Aber unsere Pace ist hier sehr gut. Jedenfalls hat mich Ferrari auch überrascht. Klar ist aber: Ich möchte im Rennen nicht Dritter werden."

Hinter Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) und Liam Lawson (Racing Bulls) kam Verstappen diesmal nur auf Platz sieben.

Tsunoda wieder enttäuschend

Red Bull bleibt mit Max Verstappen eine One-Man-Show. Denn einmal mehr kam Yuki Tsunoda nicht über den ersten Qualifying-Abschnitt hinaus, er wurde nur 18 und klagte über fehlenden Grip. Noch schlechter lief es für den Deutschen Nico Hülkenberg - Letzter. "Ich habe in Kurve 4 zu viel gewollt und den Scheitelpunkt verpasst", sagte der Routinier. "Die Konsequenz dafür ist, dass ich Letzter bin."