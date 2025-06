Mercedes-Teamchef Toto Wolff über Verstappen: „Ein loyaler Typ“

Zwar hat der Niederländer bei Red Bull einen Vertrag bis Ende 2028, doch in jedem Vertrag gibt es Klauseln. Angeheizt hat die Gerüchte zuletzt sogar George Russell selbst: „Mercedes hat so große Ambitionen. Sie wollen wieder an die Spitze. Du brauchst den besten Teamchef, die besten Fahrer, die besten Ingenieure im Team.“