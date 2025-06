Unverschuldet abgeschossen: Großes Pech für Wurz in Spielberg

Charlie Wurz wurde beim Formel-3-Sprint in Spielberg auf Podestkurs liegend von einem Konkurrenten abgeschossen und schied aus. Für die rot-weiß-rote Motorsporthoffnung platzte am Samstag im kurzen Rennen auf dem Red Bull Ring damit der Traum vom Stockerlplatz in der Heimat, nachdem der 19-Jährige vom Trident-Team auf Platz drei liegend mit dem ersten Podest in der Nachwuchsserie vor Augen gedreht worden war. Den Sieg holte erstmals der Australier James Wharton.