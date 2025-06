Katastrophal endete im August 2024 Antonellis erster offizieller Ausflug in einem Formel-1-Boliden in Monza. I n der zweiten schnellen Runde verlor er die Kontrolle über das 1.000 PS starke Auto und krachte mit 50 g in die Barrieren. Mercedes zerstört, Fahrer im Medical Center.

Doch Teamchef Toto Wolff hatte nie Zweifel am Können des Burschen aus Bologna, der aus einer motorsportbegeisterten Familie stammt, aber NICHT nach Kimi Räikkönen benannt wurde. 2019 wurde Antonelli in das Nachwuchsprogramm von Mercedes aufgenommen. Nach Erfolgen in der Formel 4 übersprang er die Formel 3 und stieg direkt in die Formel 2 auf, bis er schließlich 2025 sein Renndebüt für Mercedes gab. In Spielberg sprach der Italiener über …

… Partys:

Damit habe ich nie etwas zu tun gehabt. Ich musste bei Partys immer absagen. Ich arbeite seit vielen Jahren in einem professionellen Umfeld. Das normale Leben eines jungen Menschen kenne ich nicht. Aber wenn ich einmal gewinnen sollte, dann werde ich definitiv eine Party organisieren.

… Teamchef Toto Wolff:

Er hat mich 2019 in die Akademie von Mercedes geholt. Seitdem ist er ein Mentor für mich und fast ein Teil meiner Familie. Ich habe im vergangenen Jahr auch einige Tage abseits der Formel 1 mit ihm verbracht. Er ist ein großartiger Unterstützer und ist auch in den schlechten Momenten da. Er war selbst einmal Rennfahrer und ist ein Wettkampf-Typ. Nur das Gewinnen zählt. Auch mich treibt das Tag für Tag an. Ein Podestplatz ist zwar schön, aber ich will der Beste sein.

… Lewis Hamilton:

Er ist eine riesige Figur in diesem Sport. Aber es hat mich nicht eingeschüchtert, in seine Fußstapfen zu treten. Ich kann mit diesem Druck umgehen. Ich fahre jetzt in einem Top-Team und das Team will Resultate sehen, auch wenn es mir ein bisschen Zeit gibt.

… Spielberg:

Es ist ein spezieller Ort für mich, ich habe hier meinen allerersten Formel-1-Test gemacht. Es war verrückt. Als ich am Vortag hergekommen bin, war es sonnig bei 26 Grad. Und als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, hat es geschneit! Ich habe mir gedacht: Wollt ihr mich frotzeln? Ich muss träumen! Ich konnte dann wirklich erst am Tag darauf fahren – und das war spaßig. Ich war total beeindruckt von der Geschwindigkeit, die man mit diesen Maschinen erreicht.

… öffentliches Interesse:

Das ist Teil des Jobs. Je besser man wird, desto mehr Verpflichtungen hat man. Ich nehme das an und bin dankbar dafür. Ich weiß, dass Interviews wichtig sind, und versuche, auch hier mein Bestes zu geben. In Kanada haben die Fans meinen Namen gerufen, als ich aus dem Auto gestiegen bin. Da habe ich Gänsehaut gehabt.