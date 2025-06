Formel 1: Die Gewinner und Verlierer des Grand Prix von Kanada

Es war ein Jubeltag für Mercedes. George Russell fuhr am Sonntagabend in Montreal den ersten Sieg für die Silberpfeile in diesem Jahr ein. Was Teamchef Toto Wolff dabei besonders freute, war die Art und Weise, wie der 27-jährige Brite seinen (vierten) Sieg einfuhr: „Es war nicht so, dass wir einen Strategievorteil hatten. Wir waren das ganze Rennen dominant. Die Pace war immer da.“ Vor dem nächsten Grand Prix in Österreich am 29. Juni noch ein letzter Blick zurück auf das Rennen in Kanada.