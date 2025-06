Russell gewinnt den GP von Kanada vor Verstappen

George Russell hat zum vierten Mal in seiner Karriere einen Formel-1-Grand-Prix gewonnen. Der 27-jährige Mercedes-Pilot siegte in Montreal vor Max Verstappen und seinem italienischen Teamkollegen Kimi Antonelli in einem Rennen, bei dem vor allem die Reifen-Strategien im Mittelpunkt gestanden waren.

Russell hatte einen guten Start erwischt und die Angriffe von Max Verstappen sogleich abwehren können. Von Platz vier aus startete auch Kimi Antonelli stark und überholte Oscar Piastri im McLaren bereits in Kurve drei.

Schneller Reifenwechsel

Nach nur zehn Runden fuhr Verstappen in die Box. Der Grund: Lando Norris, der von Platz sieben aus ins Rennen gegangen war, war auf seinen harten Reifen schneller als der Rest des Feldes. Beinahe das gesamte Feld tat es in Folge dem Niederländer gleich und wechselte früh von ihren Mediums auf Hards.