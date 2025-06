Formel 1 Grand Prix von Montreal: Kanadisches Kuriositätenkabinett

Wall of Champions

Es gibt auf all den Formel-1-Strecken dieser Welt wohl keine Kurve, die so viele Piloten vom Kurs abgebracht hat, wie die gefinkelte Einfahrt zur Start-Ziel-Gerade in Montreal. Wall of Champions wird die berühmt-berüchtigte Passage genannt, seit 2019 in einem Rennen mit Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve gleich drei Weltmeister in die Mauer eingangs der Gerade gekracht waren. Mit Jenson Button (2005) und Sebastian Vettel (2011) sollten noch zwei weitere spätere Weltmeister an der Wall of Champions straucheln.