GP von Kanada: Russell schnappte sich die Pole, eine Österreicherin gab Vollgas

Nicht die favorisierten McLaren standen am Ende vorne, auch nicht an diesem Wochenende flott fahrenden Ferraris, auch nicht Weltmeister Verstappen. George Russell holte sich am letzten Drücker mit seinem Mercedes die Poleposition für den Kanada-Grand-Prix in Montreal am Sonntag (20 Uhr/live auf ServusTV).

Zweiter wurde Verstappen vor WM-Leader Piastri und dem zweiten Mercedes-Piloten Antonelli. Enttäuschen endete das Qualifying für Hamilton (Ferrari) als Fünfter, Norris(McLaren) als Siebenter und Leclerc (Ferrari) als Achter.