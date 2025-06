Die Formel 1 in Spielberg: Hitze, Hype, Highlife

Die Formel-1-Stars sind gelandet, die ersten Fans haben ihre Zelte und Wohnwagen aufgebaut, Kaiserwetter ist prognostiziert. Es ist angerichtet für den 35. Grand Prix von Österreich. Die Favoriten In Kanada gewann zuletzt Russell (Mercedes) vor Verstappen (Red Bull) und Antonelli (Mercedes). Doch in Montreal war es kühl. „Je wärmer, desto besser für McLaren“, sagt Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. „Wir können, wenn alles passt, das Auto ins Arbeitsfenster bringen und mit McLaren mithalten.“ Die Favoriten sitzen in den papayafarbigen Autos. Eine Kampfansage kommt von WM-Leader Oscar Piastri, der 2024 in Spielberg Zweiter war: „Mein Ziel ist, besser als im Vorjahr zu sein.“ Auch Teamkollege Lando Norris hat beste Erinnerungen an Österreich: Im (Corona-)Jahr 2020 holte er seinen ersten Podestplatz.

Der Spezialist Nach dem erfolgreichen Wochenende in Kanada stapelt Mercedes-Boss Toto Wolff tief. „Wir werden versuchen, hoffentlich wieder um Podestplätze mitzufahren.“ Von einem etwaigen Sieg ist keine Rede. Dabei sitzt ein echter Spielberg-Spezialist im Silberpfeil. George Russell (27) hat als einziger Pilot auf dem Red Bull Ring in der Formel 3, der Formel 2 und der Formel 1 gewonnen. Aufpassen, Verstappen! Niemand hat in Spielberg so viele Anhänger wie Max Verstappen. Tausende feierwütige, aber zumeist friedliche Fans in Orange werden an der Strecke sein. Doch der vierfache Weltmeister muss aufpassen. Verstappen hält bei elf Strafpunkten. Sollte der 27-Jährige einen weiteren „Penalty Point“ holen, wäre er für das nächste Rennen in Silverstone gesperrt. Sollte in Österreich nichts passieren, kann er durchatmen. Denn nach diesem Wochenende verfallen zwei Strafpunkte. Die Regel mit den Strafpunkten wurde 2013 eingeführt. Nur ein Fahrer schaffte es bisher, 12 Punkte zu erreichen: Kevin Magnussen (DEN) wurde 2024 für ein Rennen gesperrt.

Die Karten Es gibt noch Karten in mehreren Kategorien. Der Online-Verkauf endet am Freitag um 12 Uhr. Tickets sind aber auch an den Tageskassen erhältlich. Das Stehplatz-Ticket (Vollpreis) kostet für den Rennsonntag 135 Euro. Die Preise gehen bis zu 660 Euro für das Wochenend-Ticket auf der Steiermark-Tribüne. Am Sonntag werden bis zu 100.000 Zuschauer an der Strecke sein. Es wird heiß! Die Temperaturen bleiben hochsommerlich, bei Rennstart am Sonntag wird es um die 30 Grad im (kaum vorhandenen) Schatten haben. Allerdings könnte es am Donnerstagnachmittag ein Gewitter mit heftigen Sturmböen geben. Vorsicht: Nur die Haupttribüne ist überdacht.

Das Rahmenprogramm Das Wochenende beginnt offiziell mit dem Pit Lane Walk am Donnerstag (15.20 Uhr/Tickets bereits vergriffen). Die Fanzone bei der Niki-Lauda-Kurve ist schon ab 12 Uhr geöffnet. Neben steirischen Lokal-Größen tritt dort unter anderem die Band Folkshilfe auf. Autogramme der Fahrer sind auf dem Styrian Green Carpet zu ergattern. Unter dem Motto „Feiern wie die Holländer“ wird am Campingplatz „Pink“ am Freitag die große Party gestartet – mit freiem Eintritt für alle. Die Flying Bulls werden am Rennsonntag (13.50 Uhr) in die Luft gehen. Die Hymne vor dem Grand Prix wird von den Wiener Sängerknaben und den Wiener Chormädchen gesungen. Dazu performen Tänzerinnen und Tänzer der Jugendkompanie der Ballettakademie der Wiener Staatsoper. Die Legenden Die „Red Bull Legends Parade“ bringt legendäre Filmautos auf die Rennstrecke. Zu sehen ist etwa ein Plymouth aus „Fast & Furious“, ein Aston Martin aus „James Bond: Goldfinger“, ein original Rennfahrzeug aus dem Brad-Pitt-Film „F1 The Movie“ und ein Van aus der Serie „A-Team“. Die Autos werden am Samstag und Sonntag ihre Runden drehen und sind sonst in der Fanzone ausgestellt.