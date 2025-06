3000 Reifen für Spielberg: So geht Pirelli mit dem Umweltproblem um

Das 1872 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand ist seit 2011 exklusiver Reifenhersteller der Formel 1. An einem Wochenende wie dem kommenden in Spielberg finden neben der Formel 1 auch die Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3 im Rahmenprogramm statt. Insgesamt seien es rund 3.000 Reifen, die für solch ein Event geliefert würden, sagte Isola der APA - Austria Presse Agentur. Pirelli versorgt aber auch noch zahlreiche andere Serien wie die GT World Challenge. In diesem Jahr fällt der Große Preis von Österreich wie im Vorjahr mit den 24 Stunden von Spa zusammen. "Dann sprechen wir von insgesamt 14.000, 15.000 Reifen", so Isola. Für ein Wochenende wohlgemerkt.

Reifen werden zu Asphalt oder Kunstrasen

Pro Jahr wird mit Sicherheit eine sechsstellige Anzahl von Reifen nur für die Motorsport-Topebene produziert. Was die Frage nach der Nachnutzung aufwirft. Denn ein alter Reifen kann aufgrund seiner Bestandteile und deren Eigenschaften nicht einfach eingeschmolzen und zu einem nagelneuen verarbeitet werden. Für Altreifen gibt es andere Möglichkeiten der Verwertung.