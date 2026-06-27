Spielberg im WM-Fieber: Warum Lewis Hamilton Brasilien die Daumen hält
In der Königsklasse des Motorsports sind königliche Leistungen gefragt. Das wissen auch die Verstappen-Fans, die an diesem Wochenende besondere Qualitäten zeigen. Da sind die Hitze, der Lärm, der Alkohol. All das kennt die „Orange Army“ schon aus der Vergangenheit. Doch in diesem Jahr ist da noch diese Fußball-WM. In der Nacht auf Freitag spielte Oranje ab 1 Uhr gegen Tunesien – und gewann 3:1. „Hup, Holland, hup!“, für jedes Tor ein Bier. Dementsprechend gezeichnet waren am Freitag so manche Menschen in Orange.
Fahrer mit Fachwissen
Doch nicht nur bei den Fans ist Fußball ein Thema. Kaum ein Gespräch mit den Hauptdarstellern der Formel 1 kommt ohne eine Frage zur WM aus. So weiß man nun etwa, dass ...
… Sergio Perez unbedingt das Spiel seiner Mexikaner in Guadalajara gegen Korea sehen wollte, doch das sei sich terminlich nicht ausgegangen. „Das war extrem schade. Aber wir spielen richtig gut. Das nächste Spiel in Mexiko werde ich mir sicher ansehen“;
… dass Arsenal-Fan Lewis Hamilton (siebenfacher Weltmeister) nicht nur England (einfacher Weltmeister) die Daumen drückt, sondern auch Brasilien. „Neymar ist ein guter Freund von mir“, sagt Sir Hamilton, der auch Ehrenbürger Brasiliens ist;
… dass sich George Russell „jede Minute“ seiner Engländer ansieht. „Die Resultate waren noch nicht so überzeugend“, sagt der Mercedes-Pilot. „Aber unsere Performance war großartig. Ich sehe große Chancen“;
… dass das Herz von Max Verstappen natürlich für die Niederlande schlägt („Ich schaue jedes Spiel, und Holland wird weit kommen.“) und dass er mit Virgil van Dijk befreundet ist. Auf Vereinsebene unterstützt Verstappen PSV Eindhoven;
… dass Bayern-Fan Nico Hülkenberg, der selbst ein guter Kicker ist, mit dem Anstoß der Partie Deutschland gegen Ecuador um 22 Uhr richtig glücklich war. „Das Spiel schaue ich mir aus dem Bett an, und dann ist Schlafenszeit.“ Ob er nach dem 1:2 gut geschlafen hat, ist nicht übermittelt;
... dass der brasilianische Audi-Pilot Gabriel Bortoleto eigentlich Tennisfan ist, nach seinem WM-Tipp gefragt, aber trotzdem Brasilien nennt. „Sonst bringen sie mich zu Hause um“;
… dass Pierre Gasly PSG-Fan ist und den Sieg in der Champions League ausgiebig gefeiert hat. Spiele der französischen Nationalmannschaft versäumt er nie. „Wir haben tolle Spieler, ein unglaubliches Team.“ Ein Spiel von Les Bleus sei wie eine 90-minütige Show.
… dass Isack Hadjar, Franzose mit algerischen Wurzeln, auf die Partie Österreich gegen Algerien verzichten wird. „Um 4 Uhr aufstehen am Renntag? Das geht einfach nicht.“
… dass Fernando Alonso an einen Finaleinzug seiner Spanier glaubt und Real Madrid unterstützt;
… dass der WM-Führende Kimi Antonelli aus Italien ein echter Fußball-Experte mit einem todsicheren Weltmeister-Tipp ist: „Wir werden es nicht.“
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