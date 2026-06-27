Spielberg im WM-Fieber: Warum Lewis Hamilton Brasilien die Daumen hält

In der Königsklasse des Motorsports sind königliche Leistungen gefragt. Das wissen auch die Verstappen-Fans, die an diesem Wochenende besondere Qualitäten zeigen. Da sind die Hitze, der Lärm, der Alkohol. All das kennt die „Orange Army“ schon aus der Vergangenheit. Doch in diesem Jahr ist da noch diese Fußball-WM. In der Nacht auf Freitag spielte Oranje ab 1 Uhr gegen Tunesien – und gewann 3:1. „Hup, Holland, hup!“, für jedes Tor ein Bier. Dementsprechend gezeichnet waren am Freitag so manche Menschen in Orange.

Fahrer mit Fachwissen

Doch nicht nur bei den Fans ist Fußball ein Thema. Kaum ein Gespräch mit den Hauptdarstellern der Formel 1 kommt ohne eine Frage zur WM aus. So weiß man nun etwa, dass ...

… Sergio Perez unbedingt das Spiel seiner Mexikaner in Guadalajara gegen Korea sehen wollte, doch das sei sich terminlich nicht ausgegangen. „Das war extrem schade. Aber wir spielen richtig gut. Das nächste Spiel in Mexiko werde ich mir sicher ansehen“;

… dass Arsenal-Fan Lewis Hamilton (siebenfacher Weltmeister) nicht nur England (einfacher Weltmeister) die Daumen drückt, sondern auch Brasilien. „Neymar ist ein guter Freund von mir“, sagt Sir Hamilton, der auch Ehrenbürger Brasiliens ist;

… dass sich George Russell „jede Minute“ seiner Engländer ansieht. „Die Resultate waren noch nicht so überzeugend“, sagt der Mercedes-Pilot. „Aber unsere Performance war großartig. Ich sehe große Chancen“;

… dass das Herz von Max Verstappen natürlich für die Niederlande schlägt („Ich schaue jedes Spiel, und Holland wird weit kommen.“) und dass er mit Virgil van Dijk befreundet ist. Auf Vereinsebene unterstützt Verstappen PSV Eindhoven;