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Fußball

Nach Sieg über Deutschland: Nationaler Feiertag in Ecuador

Nach dem 2:1-Sieg über Deutschland erklärte Staatspräsident Daniel Noboa den Freitag zum nationalen Feiertag.
26.06.2026, 10:51

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Fiesta für Ecuador.

Der 2:1-Sieg Ecuadors über Deutschland kann in dem südamerikanischen Land auch am Tag danach ausgiebig gefeiert werden. Staatspräsident Daniel Noboa erklärte nämlich den Freitag zum nationalen Feiertag. „Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz Kritik, Beleidigungen und der schweren Momente, die sie erlebten, geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten. Morgen ist Feiertag!“, verkündete Noboa.

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