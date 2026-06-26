„Zu viel Freestyle“: Weckruf für die Deutschen vor K.o.-Phase

Die erste Niederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der WM könnte zum richtigen Zeitpunkt gekommen sein. Der bereits feststehende Gruppensieger bekam am Donnerstag beim 1:2 gegen Ecuador vor Augen geführt, welche Schwächen vor dem Start der K.-o.-Phase abgestellt werden müssen. Gleichzeitig wollten Teamchef Julian Nagelsmann und seine Schützlinge die Niederlage aber nicht überbewerten.

Ins Gruppenfinale erwischte die DFB-Elf zunächst einen Traumstart. Leroy Sane brachte den vierfachen Weltmeister bereits nach 109 Sekunden in Führung, anschließend verlor Deutschland jedoch zunehmend die Kontrolle. „Wir hatten einen super Start ins Spiel und müssen, wenn wir so früh führen, mit viel mehr Überzeugung das Ding zu Ende spielen“, erklärte Nagelsmann. Nach dem Führungstreffer habe es „ein bisschen zu viel Freestyle“ gegeben. Deutschland habe Ecuador „selbst wieder ins Spiel zurückgeholt“.

Der Bundestrainer stellte sich nach der Partie jedoch demonstrativ vor seine Mannschaft und wies die Behauptung eines Moderators zurück, Deutschland habe aufgrund des bereits feststehenden Gruppensiegs nicht den nötigen Einsatz gezeigt. „Ich kann jetzt keinem Spieler sagen, er hat nicht Gas gegeben. Das ist mir viel zu plakativ“, betonte der 38-Jährige.

Kapitän Kimmich: „Können jeden schlagen“

Kapitän Joshua Kimmich sah die Niederlage als Warnschuss zur rechten Zeit. „Zum Glück ist jetzt nichts passiert“, sagte der Kapitän mit Blick auf den bereits fixierten Gruppensieg. „Wir dürfen uns keine weitere Niederlage erlauben, das ist klar. Wir dürfen nicht in jedem Spiel ein, zwei Gegentore bekommen. Wir müssen die Ballverlustquote minimieren.“ Gelinge das, dann könne die DFB-Elf laut Kimmich jeden schlagen.