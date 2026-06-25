Formel-1-Jungstar Antonelli: „Ich bin ein anderer Mensch geworden“

Vor einem Jahr war alles anders. Da saß Kimi Antonelli mit vier österreichischen Journalisten gemütlich an einem Tisch und gab seine ersten Interviews. Das Gespräch drehte sich um seine Fehlstunden in der Schule, Partys, das Gefühl, ein Formel-1-Auto zu fahren und sein Vorbild Lewis Hamilton, dessen Cockpit er bei Mercedes übernommen hatte.

Heute ist der 19-jährige Italiener fünffacher Grand-Prix-Sieger, der jüngste Führende in der WM-Wertung und klarer Anwärter auf den Titel. Der Medientermin ist nicht mehr ganz so entspannt wie vor einem Jahr. Statt vier Journalisten drängen sich gut 45 aus aller Welt im Motorhome von Mercedes, um eine Wortspende des Teenagers zu ergattern. „Ich bin bereit, zu kämpfen“ „Ich bin für alles bereit“, sagt der Italiener am Donnerstag. „Ich bin bereit, zu kämpfen, ich bin bereit, mein Bestes zu geben.“ Mit dem Kimi Antonelli aus dem Vorjahr habe er nicht mehr viel gemeinsam. „Ich bin viel stärker geworden. Ich starte besser, ich bin ein anderer Mensch geworden“, sagt er und fügt hinzu: „Aber natürlich muss ich noch viele Erfahrungen sammeln. Und ich muss weise fahren.“

Hamilton im Nacken Eigentlich war 2026 für Antonelli noch als Lernjahr eingeplant. Doch er startete mit einer sensationellen Serie – Rang zwei zum Auftakt ließ er fünf Siege hintereinander folgen. Einen Rückschlag erlebte er zuletzt in Barcelona, wo mit einem Defekt ausfiel. Den Sieg holte ausgerechnet sein Vorgänger bei Mercedes, Lewis Hamilton.