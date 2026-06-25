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Motorsport

Wie sich die Formel-1-Fans aus Großkrut abkühlen

Kaum Schatten und große Hitze. Die Formel-1-Fans in Spielberg leiden. Doch einige Zuschauer haben kreative Lösungen gefunden.
Florian Plavec aus Spielberg
25.06.2026, 14:07

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Ein Pool für die Fans aus Großkrut.

Im Fahrerlager der Formel 1 in Spielberg geht es richtig heiß her. Dort, wo nur Beton ist und die Generatoren zusätzlich Hitze abstrahlen, wird es schon nach wenigen Minuten richtig unangenehm. Besondere Nehmerqualitäten werden die Fans auf den nicht überdachten Tribünen rund um die Rennstrecke haben müssen. Bemerkenswert: Sogar die Holländer trinken (zumindest untertags) Wasser.

Reaktion auf die Hitzewelle

Die Veranstalter haben in Spielberg auf die Hitzewelle reagiert. Plastikflaschen, Getränkedosen und Thermosflaschen (bis 1,5 Liter) dürfen mitgenommen werden. Verboten sind Glasflaschen und alkoholhaltige Getränke.

Beliebt: Wasservernebler auf dem Red Bull Ring

Beliebt: Wasservernebler auf dem Red Bull Ring

Auf dem gesamten Gelände des Red Bull Rings wurden Wasserspender für die Zuschauer aufgestellt. Besonders beliebt bei den Gästen sind die zahlreichen Wasservernebler, weniger Anhang finden die Sonnencremespender.

Ein Sonnencremespender auf dem Red Bull Ring

Weniger beliebt: Sonnencremespender

Von alldem unberührt bleiben die Mercedes-Fans aus Großkrut. Die Routiniers haben sich wie immer ihren Stammplatz ganz oben am Hügel gesichert, haben mit zwei LKW ihr Equipment transportiert und einen eigenen Swimmingpool mitgebracht.

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