Wie sich die Formel-1-Fans aus Großkrut abkühlen

Im Fahrerlager der Formel 1 in Spielberg geht es richtig heiß her. Dort, wo nur Beton ist und die Generatoren zusätzlich Hitze abstrahlen, wird es schon nach wenigen Minuten richtig unangenehm. Besondere Nehmerqualitäten werden die Fans auf den nicht überdachten Tribünen rund um die Rennstrecke haben müssen. Bemerkenswert: Sogar die Holländer trinken (zumindest untertags) Wasser.

Reaktion auf die Hitzewelle

Die Veranstalter haben in Spielberg auf die Hitzewelle reagiert. Plastikflaschen, Getränkedosen und Thermosflaschen (bis 1,5 Liter) dürfen mitgenommen werden. Verboten sind Glasflaschen und alkoholhaltige Getränke.