Wie sich die Formel-1-Fans aus Großkrut abkühlen
Im Fahrerlager der Formel 1 in Spielberg geht es richtig heiß her. Dort, wo nur Beton ist und die Generatoren zusätzlich Hitze abstrahlen, wird es schon nach wenigen Minuten richtig unangenehm. Besondere Nehmerqualitäten werden die Fans auf den nicht überdachten Tribünen rund um die Rennstrecke haben müssen. Bemerkenswert: Sogar die Holländer trinken (zumindest untertags) Wasser.
Reaktion auf die Hitzewelle
Die Veranstalter haben in Spielberg auf die Hitzewelle reagiert. Plastikflaschen, Getränkedosen und Thermosflaschen (bis 1,5 Liter) dürfen mitgenommen werden. Verboten sind Glasflaschen und alkoholhaltige Getränke.
Auf dem gesamten Gelände des Red Bull Rings wurden Wasserspender für die Zuschauer aufgestellt. Besonders beliebt bei den Gästen sind die zahlreichen Wasservernebler, weniger Anhang finden die Sonnencremespender.
Von alldem unberührt bleiben die Mercedes-Fans aus Großkrut. Die Routiniers haben sich wie immer ihren Stammplatz ganz oben am Hügel gesichert, haben mit zwei LKW ihr Equipment transportiert und einen eigenen Swimmingpool mitgebracht.
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