Formel-1-Rennstrecke in China wurde zum Corona-Lazarett

Die Behörden in China greifen durch. 40 Kilometer außerhalb der Millionenmetropole Schanghai wurde auf der Formel-1-Rennstrecke ein Corona-Lazarett errichtet. Vor allem auf den Parkplätzen stehen nun Zelte und Container, in denen die Kranken behandelt werden. Berichten zufolge sollen allein an der Rennstrecke bis zu 14.000 Betten bereitstehen.