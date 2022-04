Grün-Wähler und Berufs-Raser: Die Wandlung von Formel-1-Star Vettel

Nach seinen Rennen sammelt der 34-Jährige Müll auf den Tribünen, er setzt sich für das Überleben der Bienen ein, er gibt zu, die Grünen zu wählen und unterstützt Fridays for Future. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, war Vettel der Erste, der sich zum GP in Sotschi klar deklarierte: „Ich werde dort nicht fahren!“ Und er präsentierte seinen Helm in Ukraine-Farben. „Ich möchte niemanden bekehren“, sagt er. „Aber ich habe Farbe bekannt.“