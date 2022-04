Ärger bei Formel-1-Stars: Safety Car "langsam wie eine Schildkröte"

Für Verstappen also ein Tag zum Vergessen, der Red-Bull-Pilot ärgerte sich danach auch über das Safety Car. "Es war so langsam wie eine Schildkröte. Unglaublich", so der Niederländer, "Wir sind auf der Gegengeraden 140 gefahren, obwohl dort nicht einmal ein beschädigtes Auto stand. Ich verstehe nicht, warum wir so langsam fahren."